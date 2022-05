"Croce di Papa Wojtyła in stato di abbandono", la denuncia del Codacons

"Chi deve ripulire lo spiazzo che ospita la croce in ricordo della visita del Papa? Il 9 maggio 1993, San Giovanni Paolo II celebrò la santa messa, pronunziando, a conclusione, il famoso discorso di condanna della mafia e di invito alla conversione ai mafiosi. Oggi ricade quell’anniversario e noi siamo davvero sgomenti a vedere quella zona in stato di abbandono assoluto".

A denunciarlo, con una nota, è il vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa.

"Si tratta di un'area spesso meta di fedeli agrigentini e non. Per questo - continuano dall'associazione -ci ripromettiamo di ripulirlo noi e installare un faro a led con pannello solare che a breve acquisteremo. Non ci sono parole per descrivere lo stato attuale, di chi è la colpa?".