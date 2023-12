“Bancomat pubblico” per spettacoli e iniziative varie, il Codacons punta l'indice sulla "pioggia" di contributi concessi da Regione e Parco

Il Codacons di Agrigento "tuona" sui contributi concessi dalla Regione, ad associazioni e ditte, per l'organizzazione di iniziative natalizie e manifestazioni varie. Il responsabile regionale per la Trasparenza degli enti locali dell'associazione dei consumatori, Giuseppe Di Rosa definisce “bancomat” il sistema di erogazione dei soldi pubblici in favore, secondo Di Rosa “degli amici della deputazione”.

Sulla scrivania dell'ex consigliere comunale di Agrigento, c'è un lungo elenco di determine fatte recentemente dal Parco archeologico della Valle dei Templi dove, tra le altre, figura anche l'impegno di spesa di 10 mila euro per la proiezione, al Palacongressi di dieci film che promuovono la Sicilia. Di Rosa entra anche nel merito di una manifestazione natalizia, organizzata dall'associazione Afrodite, finanziata con circa 7 mila e 200 euro, dall'assessorato regionale dei Beni culturali. Il responsabile di Codacons si è soffermato anche sulle differenze dei costi, per quanto riguarda l'organizzazione del concerto di Capodanno, tra il cachet da circa 150 mila euro che verrà pagato ai “Tiromancino” per l'esibizione di domani, 31 dicembre, ad Agrigento e le somme, nettamente inferiori, pagate in altre città per lo stesso concerto.

Natale e Capodanno 2022, dopo un anno ecco i numeri: eventi costati quasi 700mila euro