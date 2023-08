Pagate indennità senza riferimento al nucleo di valutazione, Codacons: "Si revochi il provvedimento"

"Mentre il Comune di Agrigento perde finanziamenti, ai dirigenti, con atti verosimilmente illegali, viene corrisposta l’indennità di risultato". A darne notizia in una nota è il Codacons attraverso il responsabile regionale della sezione trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa.

"Se la Regione revoca un finanziamento al Comune di Agrigento - continua la nota liquida ai dirigenti l’indennità di risultato. Come mai nella stessa determina non si fa riferimento al verbale del nucleo di valutazione dell’ente che risulta determinante nella valutazione e nella attribuzione della premialità di risultato ai dirigenti? Con quale verbale, in che data e da quale nucleo è stata deliberata la liquidazione del risultato raggiunto dai dirigenti relativamente a questa determina? Al Comune c’è più di qualcosa che non va, e questa è una di quelle che fa accapponare la pelle".

Codacons quindi chiede al segretario comunale di "prendere atto della mancanza di riferimento al verbale del nucleo e blocchi la liquidazione in autotutela".