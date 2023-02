“Spese pazze" del Distretto turistico? Il Codacons chiede trasparenza

L’associazione in difesa dei consumatori punta l’indice sui costi delle iniziative che si sono svolte durante l’estate scorsa

"Il bilancio del Distretto turistico di Agrigento non è trasparente, non ci sono fatture, non sono specificate le manifestazioni che si sono svolte".

Così, dai microfoni di AgrigentoNotizie, il Codacons segnala, quelle che a suo avviso sarebbero delle anomalie e chiede agli organi competenti di controllare gli atti.

“Sindaco Miccichè – dice il responsabile per la trasparenza negli Enti Locali, Giuseppe Di Rosa – non puoi auto concederti un contributo di 135 mila euro, perché sei il presidente del Distretto ma sei anche il sindaco".

Nel mirino del Codacons sono finite le spese, sostenute dal Distretto Turistico, per gli eventi che si sono svolti in città nell’estate scorsa. Fra questi anche il concerto di Orietta Berti a San Leone e quella di una cerimonia di premiazione rivolta a personalità del mondo dello spettacolo e che si è svolta nella Valle dei Templi.