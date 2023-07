Discariche abusive senza freno e disservizi, Codacons presenta esposto: "A rischio la salute pubblica"

"A difesa della salute pubblica dei cittadini Agrigentini, abbiamo inoltrato via pec una denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti del primo cittadino per 'disfunzioni nel servizio con mancata sorveglianza e osservanza del contratto in essere con attentato alla salute pubblica".

Ad annunciarlo con una nota è il Codacons, attraverso Giuseppe Di Rosa. Si tratta, precisa l'ex consigleire comunale, del primo atto del neonato "Osservatorio agrigentino diritti degli utenti del servizio di igiene ambientale".



"La situazione cittadina ci hanno indotto - dice - a presentare esposto scritto all’autorità giudiziaria. Avevamo chiesto più volte di dare una svolta alla pulizia della città, ma sembra proprio che a chi amministra interessino altri argomenti come ad esempio il Prg e l’organizzazione di eventi e non interessi della salute pubblica dei cittadini agrigentini".

Nel provvedimento indirizzato alla Procura e alla Guardia di Finanza

Nutriamo ilf ondato timore che il perdurare di tale situazione si tradurrà in un attentato alla salute pubblica con gravissimi danni per i cittadini agrigentini. Sussistono quindi le condizioni perché sia promossa azione panela everso coloro che saranno ritenuti respsonsabili della situazione che attualmente sta vivendo Agrigento