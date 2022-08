Distributore di carburante chiuso, Codacons: "Serve la bonifica, rischi per i cittadini"

"Abbiamo scritto ai carabinieri del Noe, all'Agenzia territoriale per l’ambiente ed all’Asp dipartimento prevenzione e salute pubblica, per chiedere di sollecitare al Comune la bonifica dell’ex distributore di carburanti di via Petrarca, così come dettato dalle leggi vigenti".

A dirlo, con una nota, è il responsabile regionale del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa.

"Ci spiace - continua l'ex consigliere comunale - dover constatare che al comune sembra non sappiano che stanno amministrando una città e non organizzando feste e festini, sembra che al comune sia passato in secondo piano o anche in terzo, la cura della città e peggio ancora, la salvaguardia della salute pubblica. Confidiamo negli uffici a cui ci siamo rivolti per la soluzione e la messa in sicurezza del distributore di via Petrarca dismesso già da vari anni".