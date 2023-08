"La città è vietata ai più piccoli: parchi giochi chiusi o in stato di abbandono", la denuncia del Codacons

"Ad Agrigento per i bambini, anche nei parchi giochi pubblici è impossibile giocare". A denunciarlo in una nota è il Codacons.

"Villa Bonfiglio, chiuso. San Leone in una situazione di totale abbandono. Via Demetra - continua Codacons - assolutamente abbandonato Alcune famiglie ci segnalano che nei parchi giochi della città di Agrigento, è assolutamente impossibile portare i bambini".

Si tratta tra l'altro, evidenzia Codacons, di aree giochi che sono state in larga parte donate da associazioni o privati che però "chi amministra non ha saputo neppure fare la normale manutenzione che va fatta per il rispetto e la sicurezza degli utenti".