Coccodrillo in giro per il paese? Il sindaco: “Segnalazione attendibile, lo ha riferito un cacciatore”

“Una persona ha segnalato all’Asp la presenza di un animale simile ad un coccodrillo. Poi l’Azienda sanitaria ha immediatamente provveduto a comunicarmelo. Chi ha fatto la segnalazione è una persona abbastanza attendibile, è peraltro un cacciatore”: questa la dichiarazione del sindaco di San giovanni Gemini, Dino Zimbardo, rilasciata all’agenzia LaPresse.

“I Carabinieri - ha aggiunto il sindaco - mi dicono che è stata avvisata la prefettura. L’animale potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva in maniera illegale. Spero che arrivi un seconda segnalazione per cercare di capirne qualcosa in più”.

Intanto, come prevedibile, la notizia ha creato panico nella piccola comunità del paese dell’entroterra agrigentino, anche perché lo stesso sindaco, con un post su Facebook, aveva invitato i cittadini a stare molto attenti, a muoversi con cautela e ad evitare di aggirarsi nella zona in cui il rettile è stato avvistato.