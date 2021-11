Si aggirava per i locali della movida di San Leone, trovata con cocaina: arrestata una 26enne

Si aggirava, con fare sospetto, lungo viale Delle Dune, nei pressi dei locali della movida. E' stata fermata e controllata e l'occhio lungo dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento ci aveva, di fatto, visto bene. La ventiseienne, disoccupata, di Canicattì è stata trovata in possesso di 7 dosi di cocaina, dal peso di circa 5 grammi, e di 300 euro: banconote da 50, 20 e 10 euro. E' scattato l'arresto per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura, la ventiseienne è stata posta agli arresti domiciliari - a Canicattì - in attesa dell'udienza di convalida. Droga e soldi sono stati, naturalmente, sequestrati.

E' da tempo ormai che i carabinieri del Nor tengono d'occhio, e non soltanto in occasione dei week end, i locali della movida di San Leone e quelli del centro storico della città dei Templi. La certezza, anche dei militari dell'Arma, è che, in occasione dei fine settimana, lo spaccio di stupefacenti aumenti vertiginosamente.