Camuffata come se fosse hashish e nascosta nel cofano della vettura: il sequestro di oltre 30 chili di cocaina e l'arresto del 42enne di Realmonte

Se tagliata a "4" avrebbe potuto fruttare anche oltre 10 milioni di euro. L'investimento per comprare gli oltre 30 chili di cocaina - camuffata quasi come se fosse hashish - sequestrati, dalla polizia, dovrebbe essere stato di oltre un milione di euro, forse un milione e 200mila euro. Un quarantaduenne di Realmonte, Giuseppe Neri, è finito in carcere ed è in attesa dell'udienza di convalida. Verosimilmente - ma l'attività investigativa è ancora in corso - il suo compito era quello del corriere.

"Sono contento, oggi 23 maggio, di essere in Questura. Non c'è modo migliore di commemorare la strage di Capaci, non c'è modo migliore di commemorare lavorando e magari ottenendo risultati come questo - ha detto il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - . Sono stati sequestrati, ad Agrigento, 30 chili di cocaina purissima. Questo lavoro racconta che 'noi ci siamo', è un lavoro che è stato fatto con mezzi tradizionali: informazioni raccolte, elaborate, lavoro in strada anche di notte, conoscenza del territorio e delle persone e un pizzico di fortuna. Il lavoro non finisce qui, ma è un'ottima base di partenza. Agrigento 2025 vuol dire tante cose per questa provincia - ha proseguita il procuratore Vella - . Vuol dire raggiungere traguardi che non sono mai stati raggiunti in questi anni, vuol dire possibilità di valorizzare risorse di questa città e provincia, ma si possono apparecchiare tanti tavoli. Noi vogliamo raccontare oggi che 'ci siamo'. Ci siamo sia sulle strade che negli uffici pubblici, magistratura, polizia di Stato e le altre forze dell'ordine. Il mercato della cocaina, come racconta questo sequestro, è un mercato fiorentissimo, con quantità che non ci devono stupire. Questa provincia vive anche di questi traffici".

"Il risultato raggiunto è stato frutto di un mix fra controllo del territorio e valorizzazione delle informazioni acquisite. Coordinandoci con Volanti, siamo riusciti ad effettuare, nottetempo, controlli sulle auto che avevamo sentore potessero trasportare qualcosa" - ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi, che ha ringraziato le Volanti - .

L'idea, più che concreta, della polizia è che "non si tratta di sprovveduti, ma di un'organizzazione criminale strutturata". E lo si comprende non soltanto per la quantità, oltre 30 chili di cocaina purissima appunto, ma anche per come la droga è confezionata. "Ad occhio, sembra che si tratti di hashish, in realtà l'organizzazione criminale ha ricoperto la roba con materiali come caffè e materiali oleosi che potrebbe essere detersivo per confondere il fiuto di eventuali controlli con i cani - ha spiegato il vice questore Minardi - . Considerando queste accortezze e il quantitativo sicuramente enorme, abbiamo idea di un'organizzazione ben strutturata che probabilmente opera a livelli importanti".

Ma dove doveva finire tutta questa cocaina? "Un carico così grosso doveva essere ulteriormente redistribuito, probabilmente a livello regionale - ha continuato a spiegare il capo della Squadra Mobile -, perché parliamo di 30 chili. Se andiamo a 40 mila euro al chilo, siamo ad oltre un milione per quanto riguarda questo taglio, ma nel momento in cui viene tagliata a 3 o a 4 arriviamo ad una decina di milioni di euro al dettaglio".

Il quarantaduenne Giuseppe Neri è stato bloccato nelle immediate vicinanze del centro urbano. La cocaina era in delle scatole di cartone, all'interno del cofano. Da dove venisse e dove fosse diretto non è chiaro. O comunque non è stato reso noto. La polizia e la Procura stanno ancora lavorando.