Scappano all'Alt dei carabinieri e vengono inseguiti e bloccati: trovati con un chilo di cocaina, due arresti

Hanno cercato di farla franca, di scappare prima in macchina e poi a piedi. I carabinieri non gli hanno lasciato però nessuno scampo: li hanno bloccati e arrestati in flagranza di reato, sequestrando il "carico" pesante che avevano con loro. I due canicattinesi di 32 e 19 anni sono stati trovati in possesso, infatti, di circa un chilo di cocaina. "Roba" che presumibilmente era destinata all'illegale mercato dello spaccio. Entrambi, subito dopo le formalità di rito dell'arresto, sono stati portati al carcere di contrada Petrusa ad Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida. Oltre che dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Non passa giorno, di fatto, che i carabinieri del comando provinciale di Agrigento non portino avanti la "guerra" allo spaccio, prevenendo e reprimendo e quindi garantendo sicurezza a tutti i cittadini.

A mobilitarsi per fermare la Renault Clio sospetta, lungo la strada statale 640, all'altezza per lo svincolo di Canicattì Nord, sono stati i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì. I militari hanno intimato l'Alt, ma i due - uno dei quali già noto alle forze dell'ordine - anziché arrestare la marcia, hanno accelerato. Hanno provato appunto a volatilizzarsi, ma sono stati inseguiti per diversi chilometri dalla pattuglia. Ad un certo punto, quasi nei pressi del centro abitato di Canicattì, i canicattinesi hanno abbandonato la Renault Clio e sono scappati a piedi. Sono stati però subito acciuffati dai carabinieri che, realizzata la perquisizione, li hanno trovati in possesso di due sacchetti con circa un chilo di cocaina. Per entrambi è, appunto, scattato l'arresto in flagranza di reato.