"Nascondevano in casa 55 grammi di cocaina e oltre 7mila euro in contanti", arrestata coppia

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti posta in essere dai carabinieri della Tenenza di Ribera.

Nei giorni scorsi i militari, supportati da un’unità cinofila del nucleo carabinieri di Palermo, hanno sorpreso una coppia di pregiudicati con un'ingente somma di denaro e ben 55 grammi di cocaina. Lui, 53 anni disoccupato, lei 32anni casalinga, nascondevano in casa ben 7mila euro in banconote di vario taglio, ritenute di provenienza illecita. E' quindi scattato l'arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spacci di sostanza stupefacente in concorso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca i due conviventi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto.

La cocaina ed il denaro sono stati sequestrati.