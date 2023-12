"Un chilo e 600 grammi di cocaina nascosti in una botola creata sotto il sedile dell'auto": arrestato 30enne

Da Gela verso chissà dove con oltre un chilo e mezzo di cocaina in macchina. Ma è incappato in quello che, in contrada Mosella, da semplice controllo stradale si è trasformato in un autentico e fulmineo blitz dei carabinieri. E l'automobilista è stato arrestato. L'ipotesi di reato contestata è stata, naturalmente, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La "roba" - un chilo e 600 grammi - è stata ritrovata in una botola ricavata sotto il sedile dell'autovettura. Ed è stata posta sotto sequestro, verrà nei prossimi giorni sottoposta ad analisi qualitative e quantitative. Sequestrata anche la macchina.

Quel chilo e 600 grammi di cocaina, se venduta al dettaglio, avrebbe permesso di ricavare circa 100 mila euro.

Ad entrare in azione, venerdì sera, sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Agrigento. In contrada Mosella, mentre tante auto erano incolonnate, una pattuglia si stava occupando dei controlli alla circolazione stradale ed è in questo contesto che i carabinieri hanno bloccato la vettura con a bordo il gelese, operaio, trentenne: A. F..

E' stata fatta una perquisizione veicolare e nella botola, ricavata sotto il sedile, i carabinieri hanno ritrovato due involucri con complessivi 1.637 grammi di cocaina. E' scattato l'arresto, in flagranza di reato, per il trentenne gelese che, dopo le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, da tempo ormai, portano avanti un'autentica "battaglia" contro lo spaccio di stupefacenti. E lo fanno sempre in rigoroso silenzio. Sono frequenti i casi in cui il "carico", più o meno importante, riesce ad essere bloccato per strada, mentre è in fase di trasferimento. Era già successo a Favara e adesso in contrada Mosella.