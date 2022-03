Sorpreso mentre spacciava, scatta la perquisizione: trovate cocaina e marijuana, arrestato

E' stato trovato in possesso - secondo l'accusa formalizzata dalla polizia - di 10 grammi di cocaina e e 15 di marijuana. Il tutto dopo che era stato sorpreso mentre cedeva 0,80 grammi di cocaina ad un giovane canicattinese. Gli agenti del commissariato di Canicattì, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno arrestato in flagranza di reato A. C.. Dovrà rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Durante un controllo straordinario del territorio di Canicattì, nel corso del fine settimana, i poliziotti hanno pizzicato l’uomo mentre cedeva 0,80 grammi di cocaina ad un giovane di Canicattì. Bloccato il pusher e sequestrata la roba, è scattata la perquisizione domiciliare. Una ispezione che ha portato all'ulteriore sequestro di 10 grammi di cocaina e 15 di mariujana, oltre materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L'indagato è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.