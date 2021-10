Custodivano cocaina e marijuana: scattano due arresti, ad 85enne ritirati fucili e pistola

Un 35enne di Raffadali è stato arrestato - a Maddalusa, in territorio di Agrigento - perché trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 6,7 grammi. L'altro: un quarantacinquenne, a Porto Empedocle, è finito nei guai perché aveva, nell'abitazione, 7 piante di marijuana già fiorite. Ad un 85enne, residente al Villaggio Mosè, sono stati invece ritirati, in via cautelare, due fucili ed una pistola. Week end impegnativo quest'ultimo per i poliziotti della sezione Volanti della Questura che, nel caso di Porto Empedocle, sono stati collaborati dagli agenti del commissariato "Frontiera".

Durante il fine settimana è stata messa a segno una raffica di perquisizioni per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli su controlli disposti dal questore Rosa Maria Iraci.

Ad essere perquisiti dai poliziotti della sezione Volanti che è coordinata dal commissario capo Manuel Montana, con le unità cinofile di Palermo, sono stati diversi locali abitualmente frequentati da persone dedite allo spaccio di stupefacenti, ma anche abitazioni dove risiedono presunti pusher.

Il primo a finire nei guai - e l'arresto è stato già convalidato dal gip - è stato il 35enne di Raffadali che è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e un bilancino di precisione. A Porto Empedocle, in maniera congiunta con i poliziotti del commissariato "Frontiera" che è retto dal vice questore aggiunto Chiara Sciarabba - gli agenti delle Volanti hanno trovato una coltivazione di marijuana: 7 le piante, già fiorite, sequestrate. "Grazie alla tempestività dell'intervento abbiamo potuto provvedere al sequestro - ha spiegato il commissario capo Manuel Montana - . Se avessimo ancora atteso, probabilmente non avremmo trovato più nulla. Visto lo stato avanzato della fioritura avrebbero provveduto presto al raccolto. L'indagato è stato trovato in possesso anche di 3 grammi e mezzo di hashish e un bilancino di precisione".

Al Villaggio Mosè, invece, i poliziotti della sezione Volanti hanno ritirato, in via cautere, due fucili e una pistola legalmente detenuti da un pensionato 85enne che, alle 3 di notte, dopo l'ennesimo alterco con la moglie, l'ha cacciata di casa. "E' stato ritenuto che l'anziano non fosse più in possesso dei requisiti psico-attitudinali e in via cautelare - ha evidenziato il commissario capo Montana - hanno provveduto a ritirare le armi per evitare il compimento di possibili reati".

"Voglio ringraziare i miei uomini con i quali collaboro da circa 6 mesi e che hanno reso possibile questo" - ha concluso il commissario capo Manuel Montana - .