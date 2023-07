"Traditi e raggirati per i mancati guadagni sulla cocaina ripescata in mare": gli 11 fermati davanti al gip

La Procura di Agrigento - con il pm Giulia Sbocchia e il reggente capo Salvatore Vella - hanno chiesto stamani al giudice per le indagini preliminari la convalida degli 11 fermi effettuati a Lampedusa e l'applicazione, per i presunti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina, delle misure cautelari personali. L'udienza verosimilmente si terrà domani.

Secondo la ricostruzione investigativa dei carabinieri del reparto Operativo e della Procura, i membri dell'equipaggio del peschereccio "Nuovo Vincenzo Padre", dopo il rinvenimento in mare, durante una battuta di pesca, degli zaini pieni di stupefacente (era il 27 giugno del 2022 ndr.), hanno deciso di portare la roba sulla terraferma per provare a verderla sulla piazza di spaccio di Lampedusa. "Tutti i membri dell'equipaggio concordavano - scrive il pm Giulia Sbocchia nel provvedimento di fermo - di incaricare Salvatore De Battista di trovare soggetti dediti al traffico di stupefacenti a cui affidare la cocaina, nonché dividersi gli illeciti provenienti dalle cessioni. Antonino Di Maggio, con la complicità di Vincenzo Lo Verde, rientrava in possesso di 15 chili di cocaina, di cui ne cedeva 8 ai Cucina (che vennero fermati lo scorso febbraio nell'ambito dell'operazione antidroga "Levante")".

Per i pm "la riprova della corresponsabilità dei senegalesi" è anche nel fatto che "in più occasioni, i senegalesi si fossero lamentati della mancata percezione dei proventi delle cessioni di cocaina, accusando i due italiani dell'equipaggio di essersi appropriati di tutto il denaro e di averli quindi ingannati". E di queste "lamentele" ha parlato Salvatore De Battista, anch'esso sottoposto a fermo di indiziato nell'ambito dell'inchiesta "Levante".

I senegalesi, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, hanno paura "perché pensano che stanno investigando su di loro e non devono parlare al telefono" - ricostruisce, nel provvedimento, sempre il pm che si è occupato del fascicolo d'inchiesta - . E' il 27 settembre 2022. Gningue Lo Doudou: "... per questo vostro affare non avete guadagnato niente, però ti stai mettendo a rischio .. è questo che mi fa male, non ci hai mangiato però tu ti sei messo troppo a rischio". Alle ore 16,42 i senegalesi, durante la conversazione, dicono di "sentirsi traditi e hanno il timore che possa accadere loro qualcosa. Lo Doudou - ricostruisce l'accusa - rassicura che se accadrà qualcosa sarà colpa sua e si prenderà la responsabilità. Sarr gli dice che sono una squadra e lo invita - prosegue la ricostruzione del pm - a tornare a Lampedusa perché devono parlare di persona, Ma Lo Doudou ribatte di avere paura a tornare, probabilmente per il timore di essere eventualmente arrestato".

Fra gli, stando alle intercettazioni fatte dagli investigatori, aveva garantito che, se arrestato, si sarebbe assunto la responsabilità e chi, ritenendo di essere stato "tradito", ha verosimilmente astio e timore, ci sarà da capire dunque quanti risponderanno, cercando di fare chiarezza sulla loro posizione, alle domande del gip.