"Scoperto supermarket di cocaina, hashish, marijuana a San Leone", arrestato 35enne disoccupato

Cocaina, hashish, marijuana e mannite. E’ una sorta di supermarket della droga quello che, giovedì, è stato scovato in un’abitazione di San Leone dalla polizia di Stato. Un trentacinquenne è stato arrestato, in flagranza di reato, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrato anche un coltellaccio, tant’è che gli è stata contestata anche la fattispecie di reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta, il giovane è stato posto ai domiciliari.

Non è chiaro – il riserbo su quanto è avvenuto in una parallela di una strada centrale di San Leone è categorico – se i poliziotti fossero o meno alle calcagna del trentacinquenne. E’ certo però che è stata effettuata una perquisizione domiciliare e gli agenti non ci hanno messo molto tempo a ritrovare, e sequestrare, poco meno di 100 grammi di cocaina, 127 grammi di hashish e 80 grammi di marijuana, oltre a due confezioni di mannite, a bilancini di precisione e al coltellaccio. In quella residenza, di fatto, c’era sostanza stupefacente per tutti i gusti. E non è escluso che i poliziotti si siano insospettiti a causa dell’andirivieni di giovani e non soltanto. L’attività investigativa a carico del trentacinquenne disoccupato, sembra scontato, va avanti. Come sempre avviene in casi di questo genere, investigatori e inquirenti proveranno – laddove possibile – a tracciare la strada che lo stupefacente ha seguito per arrivare fino a San Leone e fino a quell’abitazione dove appunto sarebbe avvenuto lo smercio o da dove, comunque, sarebbe partita la “roba” da cedere tanto a San Leone quanto, forse, anche in altri paesi della provincia. Le indagini, come è giusto che sia, sono coperte dal più fitto riserbo.