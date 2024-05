"Aveva hashish e cocaina nel borsello e in casa": arrestato un diciannovenne

È stato trovato in possesso di hashish e cocaina. Un diciannovenne di Ribera è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri della tenenza. Militari dell'Arma che, durante il servizio "Modello Trinacria", hanno controllato, lungo viale Regione Siciliana, un'autovettura con a bordo più giovani. Verosimilmente avrebbe dovuto essere una delle tante verifiche. In realtà, l'atteggiamento nervoso dei ragazzi - e pertanto sospetto - ha portato i militari dell'Arma a decidere per le perquisizioni. Ed è proprio a margine delle operazioni che dal borsello del diciannovenne sono state fuori una ventina di dosi di hashish e un paio di cocaina. A questo punto, come sempre avviene in questo genere di casi, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del giovane riberese.

E anche in questo caso è stato ritrovato dell'altro hashish e della cocaina. Il giovane disoccupato è stato arrestato, in flagranza di reato, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In prima battuta, il ragazzo è stato posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca - ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. La "roba" è stata invece posta sotto sequestro.

A fine marzo, al Comune di Ribera, si era tenuto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Filippo Romano. Si era discusso, dopo i ripetuti allarmi lanciati anche dalla Chiesa, dell'aumento di spaccio e consumo di stupefacenti, di immigrazione e mala movida. A margine del comitato, a cui hanno preso parte anche i vertici della questura e dei comandi provinciali di carabinieri e guardia di finanza, si era deciso di rafforzare i controlli per garantire prevenzione ma anche repressione. Proprio questi controlli potenziati, hanno iniziato a produrre i risultati sperati e invocati da tanti riberesi.

