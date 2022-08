"Spacciavano cocaina, eroina e crack", arrestati una 37enne e un 23enne

Sequestrati cocaina, eroina e crack, di cui una parte già suddivisa in dosi e dunque pronti per essere spacciate. Due gli arrestati: entrambi di Canicattì. Il gip ha già convalidato i provvedimenti, applicando per uno la custodia cautelare in carcere e per l'altro la misura degli arresti domiciliari.

L'operazione antidroga è stata portata a termine, ma le indagini proseguono ancora, dai poliziotti dell'apposita sezione della Squadra Mobile assieme a quelli dell'Anticrimine del commissariato cittadino. Durante il servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato droga - cocaina, eroina e crack appunto -, ma anche contanti e materiale per il confezionamento, taglio e pesatura della droga.

Dell'ipotesi di reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso dovranno rispondere i canicattinesi: A. G. di 37 anni, già sottoposta agli arresti domiciliari, e F. C. di 23 anni. Durante l’operazione è stata riscontrava la presenza di minori che venivano affidati ai parenti più prossimi, secondo le direttive della Procura del tribunale per i minorenni di Palermo.