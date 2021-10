Cocaina consegnata a domicilio in piena notte: arrestato, percepiva il reddito di cittadinanza

Circolava in piena notte su un potente scooter per consegnare a domicilio dosi di cocaina. Per questo motivo i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato un 20ene incensurato, sorpreso alle 3 del mattino nella zona di Borgalino con alcuni involucri di "polvere bianca".

Il giovane è stato fermato dai militari che si sono insospettiti della sua presenza per strada a quell'ora così inoltrata. La perquisizione ha consentito di verificare i sospetti: è stato sorpreso in possesso di ben 30 dosi di cocaina pronte per essere consegnate, di 1 "sasso" della stessa droga dal peso di 10 grammi e di 1 coltello a serramanico con 18 cm. di lama e di 550 euro in banconote di piccolo taglio.

A casa il fermato aveva poi altra cocaina, dieci grammi di marijuana e quanto necessario per confezionare le dosi. Durante le operazioni i militari hanno anche identificato sotto casa dello spacciatore-delivery un tossicodipendente che gli aveva dato appuntamento per ricevere della cocaina, che aveva "prenotato" telefonicamente.

Il ventenne è stato posto ai domiciliari e gli è stato anche sequestrato lo scooter perché era privo di assicurazione e sono state attivate le procedure per revocargli il reddito di cittadinanza.