"Nascondevano la droga nel bosco": chiesto rinvio a giudizio di due trentenni

Il 22 novembre davanti al giudice Micaela Raimondo: il pubblico ministero Elettra Consoli ha chiesto il rinvio a giudizio di Salvatore Raimondo Mulone, 33 anni, e Salvatore Lo Giudice, 32 anni, di Canicattì, arrestati lo scorso 20 gennaio a conclusione di un'operazione antidroga che ha permesso di sequestrare poco meno di un chilo e mezzo di cocaina. La vicenda, quindi, approda in aula per l'udienza preliminare.

La polizia, nella circostanza, ha pure sequestrato soldi in contanti, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento della droga. Il blitz è scattato lo scorso 20 gennaio in contrada Grotticelli, una zona di campagna di Canicattì. La droga è stata sequestrata in un boschetto e all'interno di un'auto su cui viaggiavano. I due indagati erano da tempo tenuti sotto controllo con pedinamenti e appostamenti.

Il gip Giuseppe Miceli aveva convalidato gli arresti disponendo per entrambi gli indagati, difesi dall’avvocato Calogero Meli, i domiciliari con obbligo di braccialetto: misura alla quale sono ancora sottoposti.

Il difensore, l'avvocato Calogero Meli, all'udienza preliminare potrà chiedere un rito alternativo come l'abbreviato o il patteggiamento. In caso contrario sarà il giudice a decidere se disporre il rinvio a giudizio.