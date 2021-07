"Fa affidamento sulla mascherina anti-Covid e nasconde 25,5 grammi di cocaina in bocca", arrestato

Ha provato a nascondere l'involucro con 25,5 grammi di cocaina in bocca. Facendo affidamento sulla mascherina anti-Covid e sul fatto di restare in silenzio, il gambiano ventenne ha tentato di farla franca. Ma i poliziotti della sezione Volanti della Questura sentendolo rimanere prima in silenzio e poi parlare malamente si sono insospettiti. E anche se la perquisizione personale e quella effettuata nella valigia che aveva al seguito, in primissima battuta, aveva dato esito negativo, gli hanno chiesto di abbassare la mascherina anti-Covid da dove, appunto, è saltato fuori l'involucro con la cocaina.

E' stato arrestato, sul treno Palermo-Agrigento, il gambiano ventenne che stava facendo rientro proprio dal capoluogo siciliano dove, verosimilmente, era andato a fare rifornimento di "roba". Gli agenti delle Volanti lo hanno controllato perché si trattava di una loro "vecchia conoscenza": un giovane già noto per spaccio, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era già sceso dal convoglio ferroviario, ma non appena ha visto i poliziotti, rapidamente, è risalito. Il che, naturalmente, non ha potuto che insospettire, fin da subito, i poliziotti delle Volanti.

L'arresto, stamani, è stato convalidato dal gip del tribunale di Agrigento che ha disposto - per il giovane immigrato - la custodia cautelare in carcere. E' stato già trasferito al "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.

Convalidato, inevitabilmente, anche il sequestro della cocaina.

Il giovane è stato anche denunciato, alla Procura, per la violazione dell’ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Agrigento.