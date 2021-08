Clizia Incorvaia promuove su Instagram le bellezze della città con le note dei Tinturia, ed è pioggia di "like"

Oltre 10 mila "like" su Instagram in meno di 24 ore per l'ultimo video postato dall'influencer empedoclina Clizia Incorvaia.

Ha voluto raccontare il suo viaggio nel centro storico di Agrigento e non solo, tra la cattedrale di San Gerlando, il teatro Pirandello, gli ipogei e Santa Maria dei Greci: luoghi molto cari agli agrigentini ma spesso poco visitati da turisti distratti e frettolosi che si concentrano sulla Valle dei Templi.

Ma la "magia" di Agrigento - così come la definisce Clizia Incorvaia - è anche tanto altro, come testimoniato dal suo video postato sul celebre social.

Un chiaro invito, quindi, a rimanere più a lungo nella città dei templi e scoprire tutto quello che offre il centro storico e non solo.

Clizia, per accompagnare le immagini, ha scelto il brano "Cronaca sicula" di Lello Analfino e i Tinturia.