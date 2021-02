Ciuccafa, i lavori della polemica: i residenti chiedono chiarimenti

Prima, attraverso i canali social, l'annuncio da parte dell'Amministrazione comunale: finanziati lavori per centinaia di migliaia di euro nella frazione di Ciuccafa, a Porto Empedocle. Poi, la pioggia di polemiche.

Prima l'Udc è sceso in campo con il segretario agrigentino Francesco Messina, poi è arrivato l'intervento di un comitato dei residenti che, anche loro, nutrono abbastanza dubbi su quanto comunicato dal primo cittadino.

"Fin da subito - dicono in una nota - ci siamo mossi per accertare quanto dichiarato nel comunicato, studiando il decreto del 23 Febbraio 2021 e relativi allegati, apprendendo, con amara sorpresa, che non risulta alcun progetto ammesso e finanziato con le risorse finanziarie predisposte dal Ministero per l’anno 2021, e non risulta allo stato attuale una graduatoria di riserva per ulteriori finanziamenti nel breve periodo, in quanto si rileva, dalla lettura del Decreto, che l’intera somma destinata a questo capitolo è stata interamente impiegata per il finanziamento di opere ammesse e finanziate in tutti i comuni italiani, compreso qualcuno anche nella nostra provincia, pertanto risulta improbabile alcuna previsione realistica su un eventuale rifinanziamento".

Il comitato, così come già fatto dall'Udc, rimane quindi in "attesa di un chiarimento ufficiale e dettagliato dalla sindaca".