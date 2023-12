Il pluripiano di piazza Rosselli diventa covo di drogati e pusher, l'appello dei residenti: "Qualcuno blocchi questo degrado"

Il cantiere abbandonato di quello che doveva essere il parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli ad Agrigento, è diventato ormai ritrovo per, spacciatori, tossicodipendenti e prostitute che entrano liberamente nella struttura colma di rifiuti di ogni genere a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Questo è il quadro di degrado che in pieno centro urbano che è stato segnalato alla redazione di AgrigentoNotizie da alcuni abitanti della zona che hanno anche filmato quello che accade sotto le loro finestre. Immagini che sono state diffuse sui social anche dal responsabile regionale per la Trasparenza enti locali, Giuseppe Di Rosa.

Nel video, si vede una persona che, facendosi strada tra i cumuli di rifiuti, si apparta all'interno del cantiere forse per iniettarsi una dose di stupefacente. "Non è possibile avere questo stato di degrado nella futura capitale italiana della cultura - dice una residente -, siamo costretti a chiudere le finestre per non far vedere ai nostri bambini le vergogne che accadono da diverso tempo in quel cantiere, qualcuno intervenga urgentemente”.