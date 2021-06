Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, una tarda di ricordo ad Aragona

Una cerimonia sobria per la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, L'evento si è svolto ad Aragona. “La memoria ha fondato questo nostro grande Paese. La memoria dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, di tutti coloro i quali, anche dal sud d'Italia, sono andati a combattere per degli ideali che io definirei sacri: parliamo di patria, di famiglia, di amore, di libertà. Valori a cui noi siamo abituati e che riteniamo, forse, banali. Valori che, invece, hanno un significato profondo". Sono queste le parole del comandante provinciale carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo.

L'alto Ufficiale, accompagnato dal comandante della compagnia carabinieri di Canicattì, capitano Luigi Pacifico, si è infine congedato dalla platea utilizzando le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha usato in occasione del 75esimo anniversario della Festa del 2 giugno: "Il presidente Mattarella – ha detto Vittorio Stingo rivolgendosi agli aragonesi – ha ripreso il discorso di insediamento del 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Kennedy, il quale, in un momento particolarmente difficile per il mondo, disse: Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese. Viva Aragona e grazie”.

L'iniziativa, inoltre, si è inserita nell'ambito delle celebrazioni per il centesimo anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto all'Altare della Patria. All'evento anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino. "Abbiamo il dovere di combattere tutti i giorni agendo sempre nel rispetto della legge e per il perseguimento del bene comune. Per fare questo - conclude il sindaco - non c'è bisogno di eroi, servono cittadini di qualità: onesti, seri, attenti al prossimo e che si prendano le proprie responsabilità, secondo un percorso di rispetto della legalità".