Città più "verdi" d'Italia, Agrigento è 47esima nella classifica nazionale e prima in Sicilia

Agrigento si piazza al 47° posto nella graduatoria nazionale delle città “green”. Ma è addirittura la prima città capoluogo della Sicilia nella classifica stilata da Legambiente e il Sole 24 ore

L’analisi di questi risultati arriva direttamente da Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabat di Legambiente: “Abbiamo ottenuto - dice - il 54,7% del punteggio, al di sopra della media nazionale.

A trascinare in più in alto in classifica, rispetto agli anni scorsi, è la qualità dell’aria che ci vede primi per ridotta presenza di biossido di azoto e tra i primi per quella di pm 10 e ozono. Buona la performance sulla raccolta differenziata dei rifiuti: siamo 22esimi con il 72,1%. Ottimo il risultato sull’uso efficiente del suolo, che è stato analizzato attraverso i dati forniti da ISPRA, che ci vede al 4° posto. Anche il risultato sul verde urbano – 12esimo posto – sembra restituirci la fotografia di una città abbastanza sostenibile.

Se non fosse che questo dato è frutto della presenza dell’ampia cintura verde costituita dal bosco sulle pendici franose della città, per essere veramente orgogliosi di questo risultato occorrerebbe rendere quest’area un vero parco urbano fruibile da tutti e a diversi livelli. I risultati che meritano più attenzione, però, sono quelli in cui abbiamo molto da fare per migliorare la situazione: quelli legati all’offerta di trasporto pubblico (siamo 87esimi), per presenza di piste ciclabili e di isole pedonali (85esimi) e poi siamo al 97esimo posto per passeggeri su trasporto pubblico. Infine siamo al 76esimo posto per la dispersione della risorsa idrica eal 62esimo per l’efficienza della depurazione”.