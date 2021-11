Tribunale di Agrigento, Luigi Gino Grillo riconfermato segretario aziendale della Cisl Fp

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è svolta presso l’aula 13 del Palazzo di giustizia, l’assemblea precongressuale della Cisl Fp per il Tribunale di Agrigento.

E’ stato rinnovato l'organismo direttivo che ha eletto come segretario aziendale l’uscente Luigi Gino Grillo e come componente di segreteria Maria Carmela Graceffa.

All’assemblea hanno partecipato gli iscritti ed è stata una occasione anche per discutere dell'ipotesi di rinnovo contrattuale del Comparto funzioni centrali e in particolar modo dello stato della contrattazione decentrata degli uffici giudiziari.

Grande soddisfazione per la nomina ha espresso il segretario generale della Cisl Fp Salvatore Parello.