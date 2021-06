"Non si prende cura della madre e s'appropria di 10 mila euro": denunciata

Non si sarebbe più presa cura della madre ottantacinquenne affetta da patologie invalidanti, della quale si sarebbe però impossessata indebitamente di circa 10 mila euro. Denaro che l’anziana rivorrebbe, e anche in maniera accorata, indietro. A denunciare la figlia della pensionata – per le ipotesi di reato di abbandono di anziani e circonvenzione di incapaci – è stato un congiunto.

L’uomo s’è presentato al commissariato di polizia di Licata – che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli – ed ha raccontato della sua anziana parente che sarebbe stata coscientemente abbandonata dai familiari. La figlia – stando a quanto riferito dall’uomo ai poliziotti – si sarebbe presa cura della madre, che ha patologie sanitarie invalidanti, fino ad un certo punto. Dopo un determinato fatto clinico, l’anziana sarebbe stata abbandonata e della ottantacinquenne si sta prendendo cura proprio questo congiunto che s’è rivolto alla polizia. Il familiare ha – sempre nella denuncia – raccontato agli agenti che la figlia della donna si è, stando all’accusa, impossessata indebitamente, prelevandoli, di circa 10 mila euro di proprietà della pensionata. Soldi che l’anziana avrebbe reclamato, e anche accoratamente, più volte. Di fatto, secondo il congiunto della ottantacinquenne, la pensionata sarebbe stata circuita.

I poliziotti del commissariato di Licata, raccolta la circostanziata denuncia a carico della figlia dell’anziana, hanno avviato gli accertamenti e le verifiche necessarie per accertare se i racconti fatti dal congiunto dell’anziana, che non sta affatto bene, siano veritieri o meno. Non è escluso – ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo – che possa anche venire sentita, sempre dai poliziotti, la “nonnina” invalida che avrebbe avuto dissidi e problemi con la figlia.