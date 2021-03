Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 53 multe e 225 punti patente ritirati

Ben 26 le pattuglie della Stradale che hanno effettuato specifici servizi di controllo per verificare il rispetto del corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti di veicoli, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini

Controllati 186 veicoli, contestate 53 infrazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e decurtati 225 punti della patente. Anche nell'Agrigentino s'è conclusa la campagna congiunta di sicurezza stradale “seatbelt” (cinture di sicurezza), che si è svolta dall’8 al 14 marzo, promossa da Roadpol – European roads policing network, network europeo delle polizie Stradali.

Anche gli operatori della sezione polizia Stradale di Agrigento e dei distaccamenti di Canicattì e Sciacca - ben 26 pattuglie - hanno effettuato in provincia specifici servizi di controllo dei veicoli per verificare il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti di veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini.