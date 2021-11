Cinture di sicurezza, conducenti e passeggeri di un veicolo su due non le allacciano

Conducenti e passeggeri di un veicolo su due, nell'Agrigentino, viaggiano senza allacciare la cintura di sicurezza. E' terminata infatti con un bilancio di 41 violazioni al codice della strada - accertate su un totale di 103 veicoli controllati - la quattro giorni di campagna sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti. Campagna che ha visto impegnate lungo le principali statali le pattuglie della sezione polizia Stradale di Agrigento, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale.

L’obiettivo prefissato è stato non solo quello di sanzionare un illecito amministrativo che mette in pericolo la sicurezza delle persone sui veicoli a motore, ma anche quello di esercitare una forte azione di prevenzione. La polizia Stradale ricorda infatti che l’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per tutti gli occupanti del veicolo, anche per quelli dei sedili posteriori e che i bambini non vanno assolutamente tenuti in braccio da parte degli adulti, ma vanno sistemati negli appositi sistemi di ritenuta (seggiolini e adattatori).