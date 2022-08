Cinghiali in mare, salgono a 5 gli esemplari recuperati morti annegati a Sciacca

Salgono a 5 - l’ultimo è stato trovato morto ieri pomeriggio, sulla spiaggia di San Giorgio - i cinghiali che hanno raggiunto le spiagge di Sciacca e sono morti. Uno è stato trovato vivo. Da due giorni in città non si parla di altro in città, a cominciare da quando è stato effettuato il primo avvistamento di due cinghiali, in mare, a Timpi Russi. Sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, ma i due cinghiali erano già morti.

Come i cinghiali siano arrivati sulle spiagge di San Giorgio, Timpi Russi e pare che qualcuno si sia spinto fino a Sovareto, praticamente a qualche chilometro dal centro abitato di Sciacca, non è stato ancora chiarito. Non ci sono accertamenti in corso, ma la vicenda è strana. Un’ipotesi è che siano arrivati a Sciacca dalla zona boschiva di Burgio, un’ampia area nella quale ci sono cinghiali.