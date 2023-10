Le telecamere di Michele Placido tornano in città, via alle riprese di "Eterno visionario"

Inizieranno il prossimo 10 ottobre dal cuore di "Girgenti" le riprese agrigentine del film "L'eterno visionario", girato da Michele Placido e dedicato alla vita di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio.

Un'opera, si apprende dalle anticipazioni, che racconta un drammaturgo meno noto, più umano, tra passioni e ossessioni, facendo in particolare riferimento al rapporto con Marta Abba e con la moglie Antonietta Portulano, affetta da malattia mentale. Un contatto, quello con la pazzia, che condizionerà profondamente come noto lo scrittore agrigentino. Un "viaggio" tra Roma, Stoccolma, Berlino, Milano e ovviamente la Sicilia di inizio 900.

Per partecipare come comparse era stato diffuso nei giorni scorsi anche un avviso cui in centinaia aderiranno.

Adesso scattano anche delle misure per il traffico, per consentire le operazioni di ripresa.

In particolar modo, in piazza Pirandello, dal 10 al 12 e dal 23 al 27 di ottobre dalle 8 fino a cessato bisogno, l'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione in tutta la piazza.

Nella piazza Ravanusella dal 23 al 28 di ottobre dalle 16 fino a cessato bisogno l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza. In via Atenea, altezza chiesa San Giuseppe, dal 10 al 12 e dal 23 al 27 ottobre 2023 dalle ore 08.00 fino a cessato bisogno, la chiusura al transito veicolare, e l'obbligo per quanti provengono da Piazza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi di transito per la via Amendola, e per i residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni l'obbligo di transito a sinistra per Piazza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle suddette vie