Performance 2021 per il personale Asp, il Cimo: "Urgono provvedimenti"

Valutazione performance 2021 del personale dell'Asp di Agrigento, il sindacato Cimo chiede un intervento per risolvere alcune criticità.

La sigla, infatti, evidenzia in particolare le modalita? seguite, che non sarebbero "rispondenti alle norme contrattuali e di legge," e contesterebbe "la nullita? ancorche? la non congruita? della valutazione che agli stessi e? stata assegnata".

Il segretario aziendale Rosetta Vaccaro, in particolare, sostiene che sia "oltremodo irregolare che la valutazione e? stata eseguita da chi non solo non ha titolo ma anche non conosce l’intera la procedura di valutazione, ovvero i processi che precedono la valutazione e la valutazione stessa, tant’e? vero che nel caso del reparto Hospice viene indicato come positivo un giudizio che di fatto e? negativo, cercando di trarre in inganno il valutato". Il sindacato parla di un "inganno che viene perpetuato anche durante l’incontro per presa visione delle valutazioni".

"E’ ancora piu? grave - continua il Cimo - che senza averne titolo e ruolo nel valutare un dipendente, e in ogni caso senza avere diretta conoscenza dell’attivita? del valutato, con sommaria e superficiale conoscenza delle norme ne intacca la professionalita? tanto da creare un danno di immagine, perdita del prestigio e decoro, senza addurre motivazioni scritte della valutazione espressa. Anche nel caso del Dipartimento salute mentale il valutatore non rientra nelle funzioni del Direttore del dipartimento che nella fattispecie e? un consulente. La valutazione non puo? rappresentare uno strumento per operare discriminazioni e intimidazioni sui dipendenti".

Il sindacato, quindi, chiede alla governance Asp di "volere riportare nel giusto e regolare il processo di valutazione dei dipendenti anche nell’ottica della parita? del trattamento del personale e contestualmente di conoscere l’atto di nomina del dottor Ercole Marchica come direttore dell’Hospice".