Piano Gatta, cimitero senza luce né acqua: la protesta di una cittadina

Niente acqua né luci votive al cimitero di Piano Gatta. A denunciarlo è il vicepresidente di Codacons Giuseppe Di Rosa che nella giornata di oggi ha inoltrato alle testate giornalistiche una lettera ricevuta da una cittadina agrigentina.

La donna, di cui sono omissati i dati sensibili, spiega di essersi recata al cimitero per portare dei fiori ai propri cari defunti e di aver trovato la struttura senza acqua.

"Mi sono lamentata con l'unica persona che in quel momento era in ufficio - dice la donna nella letera - e per tutta risposta mi ha detto che in tutto il cimitero non c'era acqua e nemmeno luce e che mi dovevo rivolgere al nostro sindaco. Io ho mandato un messaggio ma non ho ricevuto risposta. Pensavo che con questo nuovo sindaco le cose sarebbero cambiate ma come dice un detto siamo passati dalla padella alla brace".

Si attende adesso una eventuale risposta dal Comune non solo su questo singolo tema, ma più in generale sul futuro del cimitero di Piano Gatta, che oggi è sprovvisto di una gestione e dove - come noto - le nuove tumulazioni sono praticamente ferme da tempo.