Il caso delle salme in attesa di tumulazione, Miccichè: "Pronti 96 loculi"

Ultimati e collaudati 96 nuovi loculi nel cimitero di Piano Gatta. Lo comunicano il sindaco Franco Miccichè e l'assessore Giovanni Vaccaro a proposito delle recenti polemiche sulla numerose salme in attesa di tumulazione. "Si può quindi provvedere - spiegano - alla tumulazione di 96 salme delle 115 giacenti nel deposito".

Miccichè aggiunge: "Sono in fase di completamento ulteriori 72 loculi dove verranno tumulate prioritariamente tutte le rimanenti salme giacenti in deposito".

A partire dal 7 novembre il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà a convocare gli interessati per la stipula dei contratti.

"Ho deciso - aggiunge il sindaco - di dare priorità alle salme giacenti in deposito per scongiurare irreparabili problemi di carattere igienico sanitari, dando successiva priorità alle salme tumulate in cappelle e tombe requisite precedentemente con ordinanza sindacale".