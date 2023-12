Non ci sono dipendenti per tenere aperto il cimitero: il sindaco si improvvisa custode

Non ci sono abbastanza dipendenti in servizio, il cimitero di Naro ha avuto oggi come custode il sindaco Maria Grazia Brandara.

Da diverse settimane infatti la turnazione del personale impegnato al Cimitero risente di vuoti dovuti ad alcune, dice il primo cittadino, "deficienze organizzativa di chi è stato incaricato di coordinare tale servizio" con il risultato che la struttura è rimasta spesso chiusa.

"I naresi hanno il diritto di poter far visita ai propri cari che non ci sono più e non invece trovare il cancello chiuso perché nessuno ha provveduto a sostituire l’unità mancante - spiega ilsindaco Brandara -. Nei giorni scorsi abbiamo affrontato, con il personale lì applicato tale questione ed abbiamo, nel corso della riunione verbalizzata, manifestato preoccupazione per le improvvise assenze che vanno verificate, così come l’assunzione di provvedimenti verso chi è il responsabile della programmazione oltre che della organizzazione dei turni. Quindi oggi il cimitero è rimasto aperto perché è stato il sindaco a garantire ai naresi il diritto di recarvisi".

La vicenda però potrebbe avere delle conseguenze di altra natura.

"Dopo le festività natalizie valuterò i dovuti atti conseguenziali nel rispetto del Cnll per garantire da una parte un regolare funzionamento del cimitero e dall’altro lato di verificare e sanzionare eventuali responsabilità anche di ordine penale, che senza indugio saranno deferite alle competenti Autorità".