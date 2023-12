Cimitero di Piano Gatta, lI loculi stanno terminando: si cerca di evitare l'emergenza

Ci risiamo. Ancora una volta al cimitero di Piano Gatta è emergenza loculi. Gli spazi a disposizione, infatti, stanno terminando e con essi finirà la possibilità di nuove tumulazioni.

A lanciare l'allarme è lo stesso Comune, che in un atto ha chiarito che "non sarà in grado di provvedere immediatamente all'assegnazione di loculi a tutti i richiedenti", con la conseguenza che le salme dovranno essere ricoverate temporaneamente presso il deposito di Piano Gatta in attesa di una tumulazione definitiva; che l'accumulo di salme in deposito a Piano Gatta potrà costituire un problema sanitario di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, tenuto conto che il numero di salme destinate al deposito di Piano Gatta sarà in costante aumento in attesa della realizzazione di nuovi loculi".

Per questo, nelle more che si provveda a realizzare nuovi spazi di sepoltura - e si definisca anche con esattezza il futuro dell'infrastruttura, da tempo ormai senza una gestione - il Municipio ha deciso di agire per via burocratica e per "alleggerire la pressione sul deposito del cimitero di Piano Gatta" si potrà consentire "la temporanea tumulazione presso sepolture i cui concessionari manifestano la propria disponibilità anche se i vincoli di parentela con la salma esulano da quelli previsti dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria".

In sintesi, si continueranno a consentire le sepolture temporanee all'interno delle poche cappelle cimiteriali private rimaste inutilizzate, nelle more che la situazione venga risolta. Si tratta però di un "pannicello caldo" dato che a parte e salme da spostare dal deposito ci sono tutti quei morti che oggi si trovano ancora in collocazioni temporanee, senza una lapide e senza una foto.