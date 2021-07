Cimiteri di Montaperto e Giardina Gallotti, il Codacons: "Chiusura senza preavviso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Giuseppe Di Rosa, vice presidente della Codacons Provinciale, nel rispetto della legge 241/90 a tutela e nell’interesse dei cittadini, chiede il rilascio dei seguenti documenti, relativi ai “Cimiteri Comunali”:

Copia personale di servizio custodia Cimiteri con ruolo, orario di servizio e turni; copia dichiarazione orari di apertura e chiusura cimiteri Comunali; motivazioni chiusura, senza preavviso, cimitero “Giardina Gallotti” data odierna;

Si precisa che quanto sopra viene richiesto su segnalazione di alcuni cittadini che arrivati da fuori sede volevano far visita ai loro cari defunti ed hanno trovato nella mattinata odierna i cimiteri di “Giardina Gallotti” e “Montaperto” entrambi chiusi.

Si resta in attesa di riscontro della presente così come stabilito dalle leggi in materia.