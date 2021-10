L'uragano mediterraneo "Apollo" in arrivo sull'isola a partire da venerdì, ecco dove scatta l'allarme

Dopo le violentissime precipitazioni di questi giorni c'è allarme anche in provincia di Agrigento per l'arrivo sulla Sicilia di un ciclone mediterraneo che però, rassicuran oggi i meteorologi, non raggiungerà il nostro territorio.

“Si sta strutturando in queste ore sullo Ionio meridionale il ciclone mediterraneo che nelle prossime ore assumerà caratteristiche simil-tropicali – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – il ciclone, che è stato nominato Apollo dall’Università di Berlino, risalendo le acque ancora molto calde del Mediterraneo, si potenzierà ulteriormente avvicinandosi alla Sicilia. Non è escluso che temporaneamente in questa fase possa diventare anche Medicane, ovvero uragano mediterraneo, prima di declassarsi nuovamente a tempesta tropicale".

“Tra giovedì notte e venerdì condizioni di maltempo anche severo sono previste sulla Sicilia, in particolare ionica – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “attenzione dunque in primis a ragusano e siracusano, ma successivamente anche a catanese e messinese ionico. Saranno possibili piogge molto intense, potenzialmente alluvionali, accompagnate da burrasche di vento con raffiche talora superiori ai 90-100km/h e intense mareggiate sulle coste ioniche (onde anche di oltre 4-5 metri al largo). Marginalmente coinvolta anche la Calabria, con severo maltempo entro venerdì sera soprattutto sul comparto meridionale e in primis sul reggino ionico”

Per la giornata di oggi e domani su tutta la provincia rimarrà comunque vigente l'allerta meteo di livello giallo.