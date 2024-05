"Ha accoltellato moglie e figli cercando di ucciderli": gip dispone custodia cautelare in carcere per il meccanico di Cianciana

Tutto come previsto. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha convalidato l'arresto del meccanico trentacinquenne di Cianciana arrestato giovedì scorso, dai carabinieri, con l'accusa di avere provato ad uccidere la moglie e i figli di sei e tre anni, e ha disposto la custodia

cautelare in carcere.

La decisione è successiva all'interrogatorio di stamattina, fatto in carcere, nel corso del quale l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le ipotesi di reato a carico del meccanico sono: tentato triplice omicidio, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e detenzione di proiettile.

Alla base di quelle che sono state ore e ore di follia c'è stata una lite, sicuramente l'ennesima, dopo che la moglie aveva già preannunciato di volerlo lasciare e tornare, magari, in Polonia, portando con se i bambini. La donna, una casalinga, viveva da oltre un decennio, forse addirittura 15 anni, a Cianciana dove aveva conosciuto e sposato una decina d'anni addietro l'uomo che per poco non ha compiuto una strage.

L'uomo, dopo che la donna era riuscita a fuggire portando con se il figlio, ha consegnato la bambina e si è barricato in casa per quasi sei ore facendosi poi arrestare dai carabinieri dopo una estenuante mediazione fatta dal negoziatore del reparto Operativo dei militari dell'Arma. E da quel momento in poi non ha detto neanche una parola ai carabinieri del nucleo Operativo di Agrigento che, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Bulla, erano appunto riusciti a farlo uscire di casa, e senza che compisse gesti di autolesionismo. E anche stamattina, durante l'interrogatorio, è appunto rimasto in silenzio.

