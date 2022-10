Molesta i clienti di un bar e si scaglia contro i carabinieri, denunciato ventenne

Infastidisce, anzi molesta proprio, i clienti di un bar del centro. In evidente stato di ubriachezza, il ventenne sembrava essere incontenibile, motivo per il quale è stato lanciato l’Sos al numero unico d’emergenza: il 112. Ad accorrere, nel centro di Cianciana, sono stati i carabinieri di Alessandria della Rocca che, alla fine, hanno denunciato il giovane per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Quando i militari dell’Arma sono giunti nei pressi del bar di Cianciana, il ragazzo è stato subito intercettato e calmato. I carabinieri, vedendolo in stato d’ebbrezza, lo hanno caricato in macchina per riportarlo a casa. Sembrava essere tutto risolto, tutto rientrato. Ma giunti nell’abitazione, il ventenne è andato su tutte le furie e se l’è presa – scagliandosi fisicamente – con i militari dell’equipaggio della stazione di Alessandria della Rocca. E’ stato, seppur a fatica, bloccato ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca. L’ipotesi di reato contestata è, appunto, quella di resistenza a pubblico ufficiale. In via precauzionale, il giovane è stato, subito dopo, trasferito, con ambulanza del 118, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.