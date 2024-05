Cianciana di nuovo senza telefono e internet, lettera al vetriolo del sindaco

Ci risiamo. La rete telefonica e internet, a Cianciana, non funziona. Negli ultimi mesi, ciclicamente, si registrano disservizi. E gli abitanti sono ormai, legittimamente, furibondi. Il sindaco del piccolo paese, Francesco Martorana, stamani, ha inviato una dura lettera alla direzione generale di Telecom Italia che ha subito richiamato i propri referenti territoriali per porre fine, in modo definitivo, ai disservizi.

"La mia amministrazione - ha detto il sindaco Martorana - lotta per tutelare i diritti di tutti i cittadini perché la nostra comunità merita rispetto. Non è possibile subire di continui disservizi quando siamo in una era dove la mancanza della linea internet causa gravissimi disagi. Mi auguro che da questo momento in avanti non si verifichino più questi disservizi o mal funzionamento".