Mollo tutto e vado a vivere a...Cianciana, due inglesi cambiano vita e acquistano casa

Niente Dubai o la Costa Rica, due inglesi hanno mollato tutto ed hanno scelto di vivere a Cianciana. Andrew e Felicity sono due 34enni che hanno mollato Manchester per vivere nell’Agrigentino, ovvero Cianciana.

“Lavoravamo 40-50 ore a settimana - hanno raccontato - non avevamo tempo neppure d fare la spesa. Il nostro appartamento era sempre in disordine. Cibo? Ovviamente tutto surgelato. Abbiamo fatto due conti - spiega Felicity - ed abbiamo capito che in Sicilia potevamo vivere meglio. Abbiamo rinunciato al nostro appartamento in affitto e ci siamo trasferiti a Cianciana”. Lui ingegnere di una azienda britannica al mattino sta davanti al pc per lavorare, lei in giro tra spesa e shopping.

"La qualità del cibo è una delle cose più belle qui. La maggior parte della frutta e della verdura che compro vengono raccolte la stessa mattina e il pane è sempre appena sfornato. Mentre faccio shopping, conosco allo stesso tempo la gente del posto, il che è fantastico. In Inghilterra non conoscevo i nostri vicini, mentre anche qui i nostri vicini ci salutano e ci chiedono ogni giorno che succede".

Non è l’unica coppia di inglesi che vive a Cianciana, sono diverse le persone che hanno scelto di mollare tutto avendo come unico obiettivo, la felicità.