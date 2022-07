Incendio sterpaglie arriva ad un'abitazione rurale, è l'inferno: danneggiate due auto e il tetto della casa

Scoppia – ed è stato uno dei tantissimi registratisi in provincia – un incendio di sterpaglie e le fiamme arrivano, e danneggiano pesantemente, il tetto di un’abitazione rurale e due autovetture che erano parcheggiate nel piazzale della residenza. E’ stato un inferno di fuoco e fumo, ma anche momenti di grandissima preoccupazione ed apprensione, quello registratosi in contrada Ciccone a Cianciana. Ad intervenire, per cercare di mettere in salvo i cittadini e per limitare laddove possibile i danni, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Cianciana, la squadra della Forestale e i carabinieri della stazione cittadina. Non si sono registrati, per fortuna, feriti. Ma i danni – anche se ancora in corso di quantificazione – sono stati importanti. I militari dell’Arma della compagnia di Cammarata, da cui dipende la stazione di Cianciana, hanno informato la Procura della Repubblica ed è stato, come sempre avviene, aperto un fascicolo d’inchiesta. La natura delle fiamme, originate dalle sterpaglie, non è risultata essere chiara. L’ipotesi investigativa privilegiata è, naturalmente, quella dolosa. Il rogo si è appunto esteso fino a raggiungere l’abitazione rurale di proprietà di una pensionata sessantasettenne e, appunto, le due autovetture che erano state lasciate, come d’abitudine, parcheggiate nel piazzale antistante la residenza.

I pompieri e gli uomini della Forestale, anche durante tutta la giornata di ieri, sono stati impegnati in decine e decine di incendi di sterpaglie e di boschetti. Negli ultimi giorni, complice anche le elevate temperature, è, a qualsiasi ora del giorno e della notte, è un continuo ripetersi di “Sos” lanciati dai cittadini terrorizzati perché vedono minacciare i propri beni da altissime fiamme. Incendi – dolosi nella maggior parte dei casi - che, purtroppo, determinano anche danni.