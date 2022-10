Forzano la finestra dell'abitazione e arraffano preziosi per 4 mila euro: casalinga corre dai carabinieri

Si sono introdotti dalla finestra del primo piano dell'abitazione di via Ugo Foscolo e, dal comodino della camera da letto, hanno arraffato monili in oro per complessivi 4 mila euro. Dopo un periodo di relativa calma apparente, i ladri sono tornati a razziare le residenze di Cianciana. Lo scorso giugno era stato talmente tanto l'allarme sociale provocato dai ladri che il sindaco Francesco Martorana aveva chiesto aiuto al prefetto.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri del piccolo paese è stata, in quest'ultima circostanza, la casalinga cinquantaquattrenne proprietaria della casa "visitata" dai ladri. La donna ha formalizzato denuncia a carico di ignoti e il danno che le è stato provocato non risulta coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri hanno, naturalmente, avvisato la Procura della Repubblica di Sciacca, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta, e hanno avviato le indagini per cercare di recuperare indizi che consentano l'identificazione dei ladri.