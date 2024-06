Ha accoltellato moglie e figli: dopo i rilievi del Ris verrà valutata capacità d'intendere e volere del meccanico

La difesa vuole nominare un consulente per stabilire la capacità di intendere e di volere del meccanico 35enne che, nella sua casa di Cianciana, ha accoltellato moglie e figlioletti. Capacità di intendere e di volere sia attualmente che al momento dei fatti. L'uomo, accusato di triplice tentato omicidio, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un proiettile è in carcere dalla sera dello scorso 23 maggio, quando dopo una estenuante opera di mediazione, fatta dal negoziatore del reparto Operativo dei carabinieri, ha accettato di uscire dall'abitazione dove si era barricato.

Martedì, nella casa popolare di Cianciana, sono stati fatti i rilievi dei carabinieri del Ris di Messina. Sono state repertate le macchie di sangue che, a quanto pare, sarebbero state tutte concentrate in uno spazio limitato: all'ingresso della residenza. Tracce che permetteranno di ricostruire la dinamica della furia del meccanico.

