Accoltellò moglie e figli: rilievi tecnici irripetibili nella casa dell'orrore

Tracciamento e rilievi ematici. Questi gli accertamenti irripetibili, disposti dalla procura di Sciacca, che verranno effettuati oggi, a partire da mezzogiorno, nella casa di Cianciana: quella dove lo scorso 23 maggio il meccanico 35enne ha accoltellato la moglie e i figli di 6 e 3 anni. Di fatto, verranno verificate le dichiarazioni già acquisite. Un passaggio di rito per stabilire se vi sia rispondenza fra i racconti, appunto acquisiti, e quello che la casa "racconta".

Il meccanico è, e resta, in carcere, accusato di triplice tentato omicidio e sequestro di persona. Ma è anche, naturalmente, indagato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha convalidato l'arresto del meccanico bloccato - dopo una estenuante opera di mediazione, fatta dal negoziatore del reparto Operativo dei carabinieri - con l'accusa, appunto, di avere provato ad uccidere la moglie e i figli ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.