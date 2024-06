Il triplice tentato omicidio di Cianciana: i fratelli di 3 e 6 anni sono fuori pericolo

I fratellini di 6 e 3 anni - che lo corso 23 maggio sono stati ripetutamente accoltellati dal papà - sono fuori pericolo. Per entrambi è stata sciolta la prognosi. Guariranno, ci vorrà ancora un po' ma guariranno. Il piccolo di 6 anni, a cui i medici durante un delicatissimo intervento chirurgico hanno estratto dalla testa la punta del coltello, ormai sta bene: cammina, parla e risponde, con cognizione di causa, ad ogni tipo di domanda.

La sorellina ha invece le gambe intorpidite, ma ha iniziato a parlare e a chiamare, anche ripetutamente, la mamma. Secondo i sanitari ha, adesso, solo bisogno di una buona terapia psicomotoria. E per questo motivo dovrà andare in un centro specifico. La piccola è ancora ricoverata nella Rianimazione dell'ospedale Di Cristina di Palermo. I sanitari, cercando anche di evitarle nuovi traumi, vogliono trasferirla insieme al fratellino, così la mamma potrà badare a entrambi.

I piccoli, nelle ultime ore, sono di fatto tornati - ed è stato un quasi miracolo - alla "normalità", ovviamente in attesa che vengano trasferiti in un centro specifico. Ma guariranno. I medici sono sicuri del fatto che le ferite del corpo sono ormai quasi superate. Resteranno, e non è escluso che possano aver bisogno di aiuto in tal senso, le ferite dell'anima.

