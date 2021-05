Negozi del centro commerciale chiusi per protesta, la responsabile: "Vogliamo aprire nei week-end”

Saracinesche abbassate per cinque minuti in segno di protesta oggi nei centri commerciali della penisola. All'iniziativa “Chiudiamo perchè vogliamo aprire” promossa dalle associazioni di categoria ha aderito anche il centro commerciale di Agrigento. “È una manifestazione silenziosa – dice l'assistente di direzione Alessia Naccari - per difendere un comparto importante che da sei mesi è bistrattato in maniera totalmente discriminatoria rispetto a tanti altri settori e che coinvolge mille e duecento centri commerciali con quasi trenta mila negozi e ottocento mila dipendenti. Manifestiamo – aggiunge la responsabile del centro commerciale di Agrigento - per chiedere che lo shopping può continuare anche nei week-end e in sicurezza per noi è necessario riaprire nei fine settimana”.

Festa del "non lavoro" per gli operatori dello spettacolo: Flash mob di protesta nella Valle dei Templi

„ Festa del "non lavoro" per gli operatori dello spettacolo: Flash mob di protesta nella Valle dei Templi “